Santa Marina, al cineteatro Tempio del Popolo il gradito ritorno di Frédéric Lachkar

Venerdì 18 novembre alle ore 11, al Cineteatro “Tempio del Popolo” di Policastro Bussentino, si terrà lo spettacolo gratuito in lingua francese "Maître Mô & Jean-Baptiste Poquelin", del regista francese Frédéric Lachkar. Ad organizzare l'evento Mater Lingua,che riunisce France Theatre, la più importante compagnia di teatro francese in Italia, España Teatro e Broadway to English, rispettivamente per gli spettacoli in lingua spagnola e inglese.

Un gradito ritorno

“Ritorna nel nostro comune Frédéric Lachkar con una rappresentazione in lingua francese - spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, che aggiunge: "Allo spettacolo di venerdì 18 saranno presenti gli alunni e gli insegnanti dell’I.C. di Santa Marina-Policastro, io invito anche i genitori e la cittadinanza a partecipare, sarà sicuramente una rappresentazione bella e interessante, un successo assicurato come tutti gli spettacoli proposti da Frédéric Lachkar”