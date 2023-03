Serata dedicata a Kate Bush al Teatro Nuovo di Salerno

Venerdì 10 marzo, al Teatro Nuovo di Salerno, è in programma una serata dedicata alla musica di Kate Bush. Ad eseguire le splendide canzoni dell'artista britannica saranno i Lionhearts, che avranno come solista Sophya Baccini. L'inizio è previsto alle ore 21.30

Info e prenotazioni, tel. 089220886

L'evento

Non una semplice tribute band. Per la prima volta in assoluto, un gruppo di musicisti di lunga e provata esperienza decide di celebrare, con un concerto al Teatro Nuovo di Salerno, una delle piu' grandi artiste della nostra epoca: Kate Bush. Autrice di successi immortali come Wuthering Heights, Babooshka, Running Up That Hill (di recente rilanciata dalla serie "Stranger Things") e dischi storici come The Kick Inside, Hounds Of Love ed altri, KATE BUSH sarà celebrata nel concerto al Nuovo di Salerno grazie ai Lionhearts e alla splendida voce dell'artista partenopea Sophya Baccini: quest'ultima ha alle spalle una carriera importante, con vari dischi al suo attivo e collaborazioni con Osanna Delirium, membri di Jethro Tull, Van Der Graaf, Curved Air etc.