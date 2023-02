"I 7 contro Tebe": l'immaginario greco al Teatro Ghirelli

Per la prima volta a Salerno, una creazione de I Sacchi di Sabbia, la compagnia nata a Pisa che dal 1995 realizza spettacoli caratterizzati da una continua oscillazione tra tradizione e ricerca e da una cifra surreale e comicissima. L'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 marzo al Teatro Ghirelli con "I 7 contro Tebe", ultimo titolo della trilogia con la quale la Compagnia ha affrontato, insieme a Massimiliano Civica, l’immaginario greco.

Lo spettacolo

"La premessa - come si legge nelle note di regia - è nella ben nota storia dei figli gemelli di Edipo, Eteocle e Polinice, sui quali grava il funesto destino del padre: i meschini - essendo gemelli e non potendo vantare un diritto certo sul trono - si accordarono per regnare a turno. Eteocle è il primo, e durante il suo regno, approfitta per far catturare e allontanare dalla città Polinice, per restare sul trono. Durante l’esilio, però, Polinice stringe un patto d’alleanza con il Re degli Argivi per vendicarsi di Tebe e del fratello… È a questo punto che inizia la tragedia di Eschilo, con l’esercito argivo alle porte di Tebe: per ciascuna delle 7 porte avrà luogo una battaglia tra un guerriero terribile e un altrettanto terribile guardiano. Chi avrà la meglio? L'alternarsi dei 7 duelli scandisce il ritmo dello spettacolo, che va verso un climax di cui tutti conoscono l'ineluttabilità: infatti si sa che alla fine saranno i due fratelli a battersi e che entrambi moriranno nello scontro. Ma come ci arriveremo? Probabilmente ridendo".

