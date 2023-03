Al Teatro Santa Margherita arriva "Parole raccontate e mai scontate"

"Parole raccontate e mai scontate - Il viaggio di estempoGabriella". Questo il titolo dell' incontro che si terrà venerdì 31 marzo, dalle ore 19,30, nel Teatro Santa Margherita, in via D'Allora a Salerno.

Lo spettacolo

In scena la rappresentazione di una vita "salvata"dalla scrittura e dalle emozioni trascritte, attimo per attimo, sui fogli bianchi di un piccolo libro che diventa calendario, o di un calendario che diventa libro, dal titolo emblematico "Spogliami" perché in Gabriella i doppi sensi e le doppie opportunità si inseguono, si sovrappongono in un' altalena di sensazioni e ricordi, di spunti tratti da un momento filmato con la penna, in una istantanea da ricordare. Ora il sipario si apre sui 365 giorni che Gabriella, in tante estemporanee, ci trasmette attraverso pensieri freschi, spontanei. Che riflettendo ci fanno riflettere ed emozionare. Sullo sfondo di una scenografia creata dallo staff del teatro Santa Margherita, diretto da Lello Casella, l'autrice sarà intervistata in diretta dalla giornalista Luciana Mauro e da Vicente Barra, chirurgo ortopedico e scrittore. Poi sarà il pubblico a intervenire con domande, curiosità, commenti. Una serata per comunicare attraverso il cuore, con la spontanea scrittura di un'autrice che traccia con la sua penna i palpiti dell'anima. E ce li regala in un manuale da conservare con cura, perché racconta la nostra interiorità.