"Ci serve solo un titolo": la commedia della compagnia "inStabile" alla sala "Le Muse" di Baronissi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ci serve solo un titolo: così si chiama la commedia brillante e moderna portata in scena, sabato 15 aprile alle 21, dalla compagnia inStabile presso la Sala Muse di Baronissi.

Lo spettacolo

"Un iperattivo scrittore super-nerd e il suo coinquilino-manager stanno cercando di vendere una sceneggiatura a Netflix senza successo. Minacciati da un camorrista e ricattati da una Milf fillerata cercano di terminare il lavoro di stesura in tempo quando all’improvviso accade qualcosa di insolito..."

Regia, scrittura e scenografia curate da Manuel Stabile con la collaborazione di Francesco Masullo per la grafica e Manuel Mascolo per la scrittura delle gag comiche. C’è proprio Manuel Mascolo nel ruolo del surreale scrittore, che prende una connotazione unica grazie alla sua capacità di donare tutto se stesso al personaggio interpretato. Nel ruolo della giovane donna che stravolgerà la vita dei due coinquilini c’è Ludovica Ferraro, attrice di grande esperienza e capacità, che riesce con grande ironia a traferire la sua verve comica al testo. La spalla invece è Manuel Stabile che interpreta il manager stressato che tenta di tutto pur di far completare al suo coinquilino la sceneggiatura.

La parte tecnica è svolta in maniera puntuale da Daniele Nocerino che dà anche la voce ad un personaggio molto particolare. Altra voce fuoricampo è Mariagrazia Fimiani. Dopo il successo della prima replica presso Sala le Muse, si replica sempre nello stesso posto Sabato 15 aprile alle ore 21.00.