“Stand-up Poetry”, momenti di poesia al Teatro Mascheranova: apre Lorenzo Marangoni

Parte la mini-rassegna di monologhi “Assolo” al Teatro Mascheranova. Appuntamento ormai cult, che si posiziona al centro della programmazione 2022/23 dal titolo “Imperfetta Forma”: spettacoli per attore solo,in scena per un’unica data a cadenza settimanale.

Il primo appuntamento

Ad inaugurare il ciclo, domenica 12 febbraio, “Stand-up poetry”, prodotto da Trento Spettacoli, di e con Lorenzo Maragoni campione italiano di Poetry Slam 2021 e campione mondiale di Poetry Slam 2022. “Stand-up poetry” è uno spettacolo unico, in bilico tra reale e surreale, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell'amore, del lavoro, dell'arte, della stessa poesia. Tra spoken word e stand up comedy, un'ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia e di fare teatro. Con questo spettacolo, l’autore e interprete Lorenzo Maragoni si propone di dare una nuova forma alla poesia contemporanea, facendola vivere attraverso il proprio corpo, la propria voce, il rapporto speciale che si crea tra palco e platea. Toccando temi quotidiani, complessi e al tempo stesso vicini e accessibili, “Stand-up Poetry” rende nuovamente la poesia un genere versatile, modernissimo, estremamente comunicativo e coinvolgente, grazie anche e soprattutto alla bravura di Maragoni.



