Stefano De Martino sbarca al Teatro delle Arti con il suo "quasi" one man show "Meglio stasera". L'appuntamento è per sabato 25 marzo (ore 21) e domenica 26 marzo (ore 18).

Lo spettacolo

Due ore di racconti e di musica. Insieme a De Martino, infatti, ci saranno gli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Ma ci sarà anche lo "Stefano danzatore": "Nonostante - ma solo a suo dire - si sia accumulata un po’ di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo - si legge nelle note di regia - è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti (ex?) colleghi di qualche stagione addietro: la sfida è lanciata".

Per info e acquisto ci si può rivolgere direttamente al botteghino del Teatro Delle Arti aperto tutti i giorni alle ore 17 alle 21. Tel.089221807