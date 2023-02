Al Teatro Mascheranova Giovanni Onorato porta in scena "Suck My Iperuranio"

Giunge al secondo appuntamento la rassegna “Assolo” del Teatro Mascheranova di Pontecagnano, parentesi di quattro spettacoli per attore solo inseriti all’interno della stagione teatrale “Imperfetta forma” 2022/2023. Domenica 19 febbraio andrà in scena “Suck my iperuranio” di e con Giovanni Onorato, uno spettacolo elettrico e intenso, una scrittura originale che si ispira ai racconti di Heinrich Böll.

Lo spettacolo

L’autore/attore si serve del linguaggio della stand up comedy per raccontare la storia di un comico devastato dalla perdita dell’amore, che per distrarsi e lenire il dolore dell’abbandono continua a provare i suoi sketch a ripetizione, nonostante non riesca nemmeno a trovarli divertenti. Di “Opinioni di un clown” di Böll rimane solo lo scheletro, mosso dal linguaggio della stand up che lo anima e lo impreziosisce, diventando un pretesto per lasciarsi andare ai discorsi più disparati e paradossali. Intensità poetica e ironia da clown si alternano e si fondono, svelando le lacrime dietro i sorrisi e i sorrisi dietro le lacrime. Il lavoro spontaneo e al tempo stesso accuratissimo di Giovanni Onorato regge l’intero spettacolo, con una scenografia essenziale, e solo le luci disegnano uno spazio che diventa sia fisico che mentale. Alternando momenti di comicità pura a lirismo e poesia, l’autore/attore scandaglia la realtà che lo circonda, si interroga, cerca risposte e si racconta. Giovanni Onorato è stato affiancato da Margherita Franceschi nel ruolo di aiuto regia e da Teodora Grano come aiuto drammaturgico, inoltre Adriano Mainolfi si è occupato delle musiche di scena e Martin Emanuel Palma dell’illuminotecnica. Non stupisce che “Suck my iperuranio” sia stato finalista del festival romano Direction under 30 e vincitore del premio Luna Crescente 2022, e che ancora oggi continui il suo viaggio sui palcoscenici italiani, fino a giungere al Mascheranova di Pontecagnano. Il talento di Onorato, la sapienza e la completezza di “Suck my iperuranio” lo rendono uno spettacolo imperdibile, complesso nella sua disarmante semplicità, lirico e bizzarro, potente e concreto, con un utilizzo della comicità che svela quanto sia straziante dover sorridere anche quando il cuore va in mille pezzi.



