Teatro De Filippo di Agropoli: il debutto della Compagnia In-stabile del liceo Gatto

Si terrà il 18 gennaio, alle ore 20, presso il Teatro De Filippo di Agropoli, “Finto finale”, interpretata dalla neocostituita Compagnia In-stabile del Liceo A. Gatto. La performance è il prodotto di un percorso di formazione e aggiornamento destinato al personale scolastico, dirigente, docenti e ATA, iniziato lo scorso anno con l’obiettivo di migliorare le competenze professionali nell’ambito della comunicazione e della relazione. Il progetto è stato coordinato dalla prof.ssa Cinzia Gliubizzi e curato dagli esperti, professionisti del mondo del teatro, dell’Accademia Magna Graecia di Paestum.

L'idea

Un progetto impegnativo e costruttivo che è diventato, nel tempo, un vero e proprio laboratorio teatrale in cui, grazie alla regia attenta e altamente qualificata dell’artista Sarah Falanga e del suo team, è nata la pièce teatrale “Finto Finale”. La scuola ha deciso di fare della rappresentazione teatrale uno spettacolo di beneficenza al fine di raccogliere fondi per l’Associazione Orizzonte Onlus che è impegnata da anni, grazie alla determinazione del presidente Michele Spinelli, nella costruzione di una struttura polifunzionale, ubicata sulla collina San Marco, finalizzata ad accogliere i ragazzi e le ragazze con disabilità e dare loro l’opportunità di vivere esperienze di comunità e di acquisire capacità spendibili nel mondo del lavoro, nell’ottica di un autentico processo di inclusione. Il Liceo A. Gatto ha così trovato il modo per dare un contributo significativo alla realizzazione del progetto ovviamente senza prevedere alcun costo di biglietto, ma per libera offerta del pubblico.

I commenti

“Ma, affinché si possa raggiungere un risultato importante, bisogna fare rete- spiega la dirigente scolasticq, Anna Vassallo - abbiamo cercato alleanze sul territorio e abbiamo avuto il supporto del Comune di Agropoli, nella persona del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa dichiarando, nell’immediato, la loro disponibilità. Allo stesso modo, abbiamo avuto la collaborazione della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani, nella persona del presidente Lucio Alfieri, per l’organizzazione di un progetto di crowdfunding, ovvero di donazioni da parte di aziende, enti pubblici o privati, singoli cittadini per una raccolta di fondi da destinare al completamento della struttura. In tal modo, tutti hanno l’opportunità di essere attori e testimoni di solidarietà insieme alla scuola per realizzare un Sogno e donarlo alle persone più fragili”.

Per partecipare

La scuola raccoglierà le prenotazioni per lo spettacolo all’indirizzo mail info@liceogatto.edu.it. Gli interessati devono inviare una mail contenente il numero di persone e i nominativi. La stessa scuola provvederà a confermare la disponibilità dei posti.