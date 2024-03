Teatro Arbostella, ad aprile lo spettacolo di Luca Silvestri “Al posto Tuo”

Dopo la pausa per il veek-end di Pasqua riprende il cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno con gli ultimi due spettacoli della XVI rassegna teatrale comica che anche quest’anno sta riscuotendo successo di pubblico e di critica. Per i prossimi tre week-end di aprile ecco ritornare una vecchia conoscenza della struttura di Viale Verdi ovvero la compagnia I Filodrammatici di Napoli che porteranno in scena un esilarante testo dal titolo “Al posto Tuo”, scritto e diretto da Luca Silvestri. Lo spettacolo sostituisce la commedia indicata inizialmente in cartellone “Non vestirti per cena” del gruppo Ex Pierrot che per sopraggiunti impedimenti tecnici non ha potuto metterlo in scena.

Lo spettacolo

“Al Posto Tuo” è un testo scoppiettante, avvincente, molto ben curato e comicissimo che ha già al suo attivo numerose repliche in varie città italiane e che promette di incuriosire e magari anche riflettere. La trama narra di un uomo, Riccardo, dipendente di una libreria ed anche aspirante scrittore che vive con la sorella, Sofia “fashion blogger”. Un sabato pomeriggio però accade l’impossibile, Riccardo stanco della pigrizia di Sofia e quest’ultima a sua volta esausta della rigidità del fratello litigheranno in tal modo che si malediranno a vicenda fino a scomodare il principe delle tenebre che giocherà con loro, facendoli scambiare di corpo. Vivendo questo stato d’animo i due capiranno alla fine che era meglio venirsi incontro prima e apprezzare di più il loro carattere e non vedere solo i lati negativi, anche perché la perfezione come si dice è nemica del bene. Luca Silvestri, attore, autore e regista del testo ha partecipato a vari spettacoli di un certo spessore artistico al fianco di nomi noti dello spettacolo italiano quali Michele Placido, Ennio Fantastichini, Corrado Taranto, Massimo Venturiello, Tosca, Sergio Rubini, Laura Lattuada. Ha preso parte allo spettacolo “Il 5° Evangelista” di Paola Quattrini con Marco Morandi e Claudia Campagnola. Per la televisione è stato nei cast di Don Matteo, Mina Settembre, Cuore contro Cuore, La Squadra, I Cesaroni 2, Distretto di Polizia 6, Crimini Bianchi, Tutti per Bruno, Benvenuti a Tavola, Vivere, Un Medico in Famiglia, Un Posto a Sole. Un curriculum di tutto rispetto con un cast di attori molto bravi tra cui Silvia Spina, Antonello Dattilo, Mimmo Manco Domenico D’Ambra, Patrizio Cevaro, Antonella Tancredi, Angela Russo

In scena nei week-end 6-7-13-14-20-21 aprile 2024

Prenotazione obbligatoria con obbligo di conferma entro le ore 10 del giorno dello spettacolo