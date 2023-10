Teatro Arbostella, si ride con “Tesoro non è come credi!” di Paolo Caiazzo 

Prosegue, all’insegna della comicità, il cartellone della sedicesima stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo l’apertura ricca di consensi e applausi riscontrata da Sasà Palumbo e la sua Compagnia con Caino si è fatto prete, ecco un altro testo esilarante ad allietare il folto pubblico della struttura di Viale Verdi. Nei prossimi tre week-end in scena “Tesoro, non è come credi!”, farsa scritta oltre una decina di anni fa da Paolo Caiazzo, è interpretata dalla compagnia Teatromania di Gianni Tricarico di Napoli, diretta da Rino Grillo e da anni presente nel cartellone ideato dal compianto Gino Esposito.

La trama

La commedia narra di un fotografo di moda, Michele che, dopo aver vissuto un passato glorioso, si trova a fare i conti con una profonda crisi artistica ed economica. E non solo. Deve combattere anche con una suocera molto particolare ma soprattutto non riesce a riconquistare le attenzioni della moglie Marianna. Un giorno un suo ex collega gli propone di fare degli scatti ad una avvenente e famosa fotomodella che irrompe, così, nella sua vita coniugale provocando gelosie, ripicche ed equivoci che divertiranno il pubblico dall’inizio alla fine. Ma, proprio come nella migliore tradizione, niente è scontato e infatti, proprio a causa dell’intromissione nelle loro vite della bellissima top-model, i coniugi si troveranno ad affrontare un problema molto serio, ma allo stesso tempo molto divertente con tanto di colpo di scena finale. Nella farsa si alterneranno incroci, intrecci e menage a trois. Il tema trattato è quello del tradimento, della bigamia e dell’infedeltà. Sul palco si avvicenderanno con perfetti tempi comici e ritmi sostenuti Rino Grillo, Mariarosaria Cafiero, Pasquale Falconetti, Nunzia di Mare, Antonino Guida, Pasquale Minopoli, Noemi Giangrande, Paolo Trammacco, Valeria Califano, Margherita Nativo.

Gli spettacoli saranno replicati nei week-end 21-22-28-29 ottobre, 4-5 novembre 2023 (il sabato alle 20.45, la domenica alle 19.15). Costo del biglietto . Intanto c’è ancora la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al costo di 100 euro per 10 spettacoli in cartellone.

Info e prenotazioni: 347-1869810, 328-2664758, 089-3867440