Teatro Arbostella, presentato il programma della quindicesima stagione

Presentata la quindicesima stagione del Teatro Arbostella. Un ritorno dopo due anni stop per la rassegna dedicata a Gino Esposito, compianto direttore artistico scomparso nell'aprile 2020. Il cartellone curato da Arturo Esposito e dalla presidente Immacolata Caracciuolo è totalmente dedicato al teatro comico.

Il programma

Dieci gli spettacoli in programma, che verranno replicati per tre fine settimana consecutivi. Si parte il 24-25 settembre con la “Nuova Officina” di Antonio La Monica che ha ricomposto gran parte del Gruppo Umoristico Salernitano, compagnia fondata a metà degli anni 70 da Gino Esposito. La compagnia (formata da membri storici del Gruppo Umoristico come Ciro Girardi, Antonietta Pappalardo, Salvatore Paolella) porterà in scena "Questi fantasmi" di Eduardo De Filippo. Dal 15-16 ottobre, Sasà Palumbo e la sua Compagnia “Acis il Sipario” si esibiranno nella commedia “Non sono un Gigolò”. Dal 5-6 novembre toccherà alla compagnia napoletana “Zerottantuno”, che porterà in scena “Donna Chiarina Pronto Soccorso” farsa di Gaetano Di Maio per la regia di Felice Pace. Dal 26-27 novembre e inizio dicembre sul palco un'altra compagnia partenopea: “Gli Ignoti”, con le bravissime Patrizia Pozzi e Francesca Gennarelli in “7-14-21-28” di Dino Di Gennaro per la regia di Andrea Sottolano. “Arezzo 29 in tre minuti” della compagnia "Gino Esposito" aprirà il nuovo anno dal weekend 7-8 gennaio. Dal 28-29 gennaio toccherà invece alla “TeatroMania di Gianni Tricarico” di Napoli con il testo di Paolo Caiazzo “Separati ma non troppo!” con la regia di Rino Grillo. Dal 18-19 febbraio in scena la compagnia “L’Antica Italiana” di Gaetano Troiano con "Maggià curà!". Marzo (primo weekend 11-12 marzo) sarà anche il mese di "Tressette con il morto" di Gerry Petrosino, che sarà portato in scena della compagnia battipagliese Avalon Teatro. Grande ritorno ad Aprile ) per la compagnia "Pierrot" di Napoli, che dall'1 aprile riproporrà “Non mi dire te l’ho detto”, altro cavallo di battaglia di Paolo Caiazzo che nell’occasione ha curato anche la regia. Finale di stagione a maggio (primo weekend 6-7 maggio) con la comicità humor di Ermesto Mignano e la sua compagnia “TeatroPerNoi” in “Tresca Losca”.

La campagna abbonamenti

Contestualmente è stata avviata anche la campagna abbonamenti, le cui si sottoscrizioni si concluderanno il 29 luglio per poi riprendere dall'1 al 20 settembre. Chiunque vorrà potrà recarsi presso il teatro dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. Di "alchimia particolare" ha parlato la presidente Immacolata Caracciuolo: "Le compagnie che si esibiscono qui restano in contatto con noi e contribuiscono a creare quella magia che ci contraddistingue. Ringraziamo chi ci ha sempre sostenuto quando all'inizio quando questa era una scommessa difficile da vincere. Nel tempo siamo riusciti a creare qualcosa di bello, prima per il quartiere e poi per tutta la città".