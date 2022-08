Al via la rassegna estiva del Teatro Arbostella: il programma completo

Comincia il 29 agosto l’undicesima edizione della rassegna estiva del Teatro Arbostella. Un grande ritorno dopo due anni di stop causa pandemia per la rassegna diretta da Arturo Esposito (direttore artistico) ed Imma Caracciuolo (direttore organizzativo).

Il programma

Si parte lunedì 29 con Angelo di Gennaro ed il suo spettacolo “Il ragazzino degli anni 70”. Martedì, invece, toccherà alla compagnia “Comica Arbostella”, che riproporrà un grande classico di Eduardo De Filippo: “Non ti pago”, per la regia di Francesca Musa. Il 31 agosto viaggio nel mondo teatrale dei tre fratelli de filippo con “Omaggio ai Tre”, portato in scena da “Teatranimando Young” per la regia di Francesco Granozi. Giovedì 1 settembre spazio alla musica con l’associazione culturale “il Grifone” esclusivista de “I Musicastoria” che presenterà “Lo cunto antico et la ballata nova” serata di musica etno popolare. Venerdì 2 settembre spazio compagnia “La Quercia” in “Romea & Giulietto” commedia comica in due atti di Gino Cogliandro (scomparso pochi giorni fa) per la regia di Anna Aurelio e Fabrizio Avallone. Sabato 3 settembre toccherà alla compagnia “Zerottantuno di Napoli” con lo spettacolo “Il morto sta bene in salute” commedia comica in due atti di Gaetano Di Maio per la regia di Felice Pace. Chiude la rassegna domenica 4 settembre una produzione di “Avalon Teatro”, “Fratelli di sangue” commedia comica in due atti di e per la regia di Gerry Petrosino. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

I premi

Il 4 settembre sarà anche l’occasione per presentare l’edizione 2023 di “Campania Comix”, la gara di teatro amatoriale comico, ideata da Gino Esposito negli anni 90 con lo scopo di mettere in evidenza le compagnie amatoriali regionali. A seguire la consegna dei premi “Gino Esposito”. Ad essere sei persone che hanno collaborato o avuto con Gino un legame particolarmente speciale: Claudio Tortora, Ugo Piastrella, Gaetano Troiano e Francesco Granozi, che con Gino hanno organizzato manifestazioni, aperto teatri, allestito spettacoli e tanto altro ancora. Poi verrà conferito un riconoscimento alla giornalista Agnese Ambrosio, madrina del Teatro Arbostella sin dal giorno della sua apertura e alla giornalista Monica De Santis, che per lungo tempo ha curato l’ufficio stampa delle rassegne ideate da Gino Esposito”.