Teatro Arbostella, presentata la diciassettesima stagione: il programma

Mercoledì 10 luglio, è stata presentata la XVII stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive, Turismo, Eventi e Innovazione Alessandro Ferrara e del presidente della commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone. La direzione artistica e organizzativa, curata da Arturo Esposito e Immacolata Caracciuolo, propone un cartellone di spettacoli che combinano comicità e qualità.

Il programma

Quest'anno, si registra un ritorno significativo delle compagnie salernitane, a fianco delle tradizionali compagnie napoletane. Inoltre, vi è una forte presenza di giovani attori nelle compagnie partecipanti. Il teatro, un punto di riferimento culturale per la città, offre un programma che include dieci spettacoli replicati per tre weekend consecutivi, iniziando il 28 settembre con la "Compagnia Gli Ignoti di Napoli".

La stagione proseguirà con:

- Ottobre-Novembre: "Sole all’improvviso" della "Compagnia Acis il Sipario" di Napoli.

- Novembre: "Bastano 3 per fare una coppia" della "Teatromania di Gianni Tricarico".

- Dicembre: "Dottò chi è papà" della "Compagnia Teatro Per Noi" di Napoli.

- Gennaio: "Dietro un fantasma" della compagnia salernitana "La Puteca degli Attori".

- Gennaio-Febbraio: "E a mme, me danno ‘a pensione!" della compagnia "Fuori dalle Quinte" di Battipaglia.

- Febbraio-Marzo: "Se mi lasci non vale" della "Compagnia all’Antica Italiana" di Salerno.

- Marzo: "Don Pascà passa ‘a vacca" della "Zerottantuno di Napoli".

- Aprile: "Tutta colpa di Moana" della "Compagnia Acis il Sipario".

- Maggio: "Dio c’è …ma non si vede" della compagnia di casa "Gino Esposito".



Il Teatro Arbostella continuerà anche con i suoi programmi di laboratori teatrali per tutte le età e gli impegni per il sociale. La campagna abbonamenti è già partita, con tessere per 10 spettacoli al costo di 100 euro, disponibili fino al 31 luglio e dal 2 al 27 settembre 2024. Il teatro, inoltre, mantiene un forte impegno nel tessuto sociale, con spettacoli a favore della terza età e incontri su tematiche come l’autismo e il bullismo. Il progetto "Scuole a Teatro" è ancora in fase di sviluppo. La manifestazione Arena Arbostella tornerà nella sua veste classica di una settimana a fine agosto, sebbene resti da decidere se si svolgerà all’aperto o nella sala del teatro.