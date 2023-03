Al Teatro Arbostella ritorna “Tressette con il Morto”

Torna, nel cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito, dopo oltre un decennio di assenza, la Compagnia Avalon Teatro di Battipaglia con uno dei suoi successi che hanno fatto la storia dello stesso gruppo teatrale. Per i prossimi tre week-end sulle tavole del palcoscenico della struttura di Viale Verdi a Salerno riecco il pluripremiato “Tressette con il Morto” scritto da Gerry Petrosino per la regia di Gaetano Troiano. Messo in scena nel 2003 lo spettacolo ha ricevuto ben 26 riconoscimenti da giurie titolate di varie rassegne da Arezzo a Reggio Calabria, da Macerata a Bari.

Lo spettacolo

La storia, scritta con maestria da Petrosino (che è anche attore principale della pièce) è un intreccio quasi da giallo per un cadavere che resuscita, usurai e vittime quasi stereotipi, ma pieni di amara ironia. Tressette con il morto si confronta con temi alquanto delicati: l’usura, la vendita degli organi, il gioco d’azzardo. La trama che si sviluppa sembra incanalarsi in un percorso di puro divertimento, con battute, gags e situazioni brillanti che poi, nel finale, si trasformano nella realtà dei personaggi, in una storia seria che fa riflettere lo spettatore. Il pubblico, fin dalle prime battute, viene travolto da una valanga di situazioni e gags molto divertenti, ma è indubbio che la storia dei fratelli De Revizis è una di quelle che fa riflettere. La commedia, fruibile e frizzante, è condotta su ritmi sempre molto elevati, senza mai un momento di flessione.

Sul palco oltre Gerry Petrosino, Gaetano Troiano (che ha curato la regia) Assunta Marino, Mimmo Di Lascio, Giulia Sielo, Ilaria Sielo, Pasquale Galdi, Gerardina Tesauro, Walter Granese, Raffaele Cavaliero, Eduardo Di Lorenzo