Teatro Arbostella, in scena la commedia di Titina De Filippo "Virata di bordo"

Terzo appuntamento in cartellone per la sedicesima stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo i primi due spettacoli all’insegna di autori contemporanei, ecco il passaggio ai grandi classici del teatro nostrano. Per i prossimi tre week-end, a calcare le tavole del palcoscenico della struttura di Viale Verdi ecco un’altra storica compagnia della fortunata rassegna ideata dal compianto Gino Esposito ovvero la TeatroPerNoi di Napoli che si cimenterà in “Virata di bordo” scritta da Titina De Filippo, in collaborazione con il fratello Peppino e messa in scena anche da Nino Taranto con Isa Danieli e Angela Luce.

La trama alterna momenti e situazioni comiche a spunti di riflessione ed emozione. Al buffo atteggiarsi di parenti fatui e goderecci che invadono la sua casa si contrappone Aristide Contelmo, comandante di navi ora a riposo e titolare di una cospicua fortuna ma tormentato da una sorte avversa che gli ha strappato innaturalmente la moglie e spinto al suicidio due figli. Motivo di indicibile angoscia per il genitore è ora il terzo figlio, il giovane Armando, chiusosi in un inspiegabile silenzio e in volontaria segregazione dalla famiglia. Aristide farà di tutto per fare uscire il ragazzo da una presunta depressione organizzando situazioni bizzarre che finiranno solo per creare equivoci e ritorsioni contro sè stesso senza risolvere il vero problema di Armandino. Il ragazzo infatti ha scoperto di non essere figlio all'antico marinaio, ma frutto di una relazione adulterina della madre. La rivelazione gridata in viso al padre, la crisi dell'uomo, la fuga del giovane si compongono in un rinnovato sentimento che se non nasce dal vincolo di sangue poggia sull'affetto di una lunga e sincera consuetudine umana e familiare.

Sul palco si avvicenderanno con maestria Ernesto Mignano, Daniela Giglio, Marco Multari, Arturo Delogu, Alfredo Di Perna, Martina Mignano, Concetta Romano, Marco Fedele, Ercole Iuliano, Nicoletta Boccardi, Ylenia Avitabile, Luisa Perfetto, Sara Multari. La regia è stata curata da Marisa Mignano.

Gli spettacoli saranno replicati nei week-end 11-12, 18-19, 25-26 novembre 2023.