Barbuti Festival, quattro spettacoli nella settimana di Ferragosto

Sarà una settimana intensa, quella di ferragosto, al Teatro dei Barbuti, per la 38esima edizione della rassegna estiva di teatro. Ben quattro gli spettacoli in cartellone in questa settimana.

Il cartellone

Dopo il rinvio per le avverse condizioni meteo, mercoledì 16 agosto, alle ore 21.15 al Teatro dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, la Compagnia “Il Proscenio” porta in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo “Sabato Domenica e Lunedi”. Con la partecipazione di Anna Rita Vitolo (ingresso 15 euro). In scena un cast artistico di circa 15 attori. Protagonista dello spettacolo è Anna Rita Vitolo, attrice salernitana, protagonista della fortunata fiction di RaiUno “L’Amica Geniale”, in cui interpreta Immacolata Greco.

Giovedì 17 agosto, alle ore 22.00, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVIII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, per Foglie di Teatro, va in scena “Moby Dick”, con Gaetano e Francesco Fasanaro. Riduzione teatrale di Corradino Pellecchia, regia di Andrea Carraro. Con lo stesso biglietto, prima dello spettacolo alle ore 21, con partenza dinanzi alle scale del Duomo di Salerno, si potrà partecipare ad una visita guidata nel centro storico della città a cura dell’associazione Erchemperto (10 euro visita + spettacolo teatrale).

Venerdì 18 agosto, alle ore 21.15, grande attesa per il concerto di “Peppe Barra in concerto”. Con: Paolo Del Vecchio (chitarre, mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico), Francesco di Cristofaro (fiati etnici). Ingresso 20 euro.

Sabato 19 agosto, alle ore 21.15, Adriano Falivene e Davide Borrelli portano in scena “Aspettando Totò”, liberamente ispirato ad Aspettando Godot di S. Beckett (ingresso 15 euro). Attore poliedrico, recentemente ricordato da tutti per il ruolo di “Bambinella” nella fiction di Rai Uno “Il Commissario Ricciardi”, Falivena porterà in scena a Salerno uno spettacolo comico e poetico allo stesso tempo, un versione singolare e originale dell’opera senza tempo di Beckett.