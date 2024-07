Teatro del Centro Pastorale: parte la nuova stagione 2024/05

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ stata presentata ieri sera al Teatro del Centro Pastorale il cartellone della nuova Stagione Teatrale. Sette spettacoli in abbonamento si parte il 6 Ottobre con Ugo Piastrella e Gennaro Morrone si finisce il 6 aprile 2025 con i fratelli Salvetti. Natale con Vincenzo Merolla e la Stabile del Teatro S. Margherita. Una stagione ricca di novità, professionalità, comicità. Un grande sforzo organizzativo per dare alla zona orientale un cartellone di grande espressione culturale. Non mancheranno i Laboratori per adulti e ragazzi e l’attenzione continua e creativa per i grandi eventi estivi come la Rassegna S. Margherita Arte e Teatro e il Premio Mulieres Salernitanae. Abbiamo scelto di offrire un target qualitativo e non la solita emulazione di rassegne amatoriali.

Stagione Teatrale 2024 / 25

Destinazione Comicità … e Oltre

6 Ottobre 2024

ore 19,15

Teatro Centro Pastorale S. Giuseppe unica data

Ugo Piastrella- Gennaro Morrone in

Il Corpo del…. Reato

Novembre - Teatro S. Margherita

2-3 -9 - 10

Massimo Carrino - Ettore Massa in “Quelli di Fakepage”

16 –17- 23 -24 Mariano Grillo in 100% Grillo

Dicembre

7 -8 -14 e-15

Stabile S. Margherita presenta

Vincenzo Merolla -Roberta Manzo- Lello Casella in “Feste Napulitane” regia di Vincenzo Merolla

Febbraio 2025

15 -16- 22 - 23

Corrado Taranto in Noi… I Taranto

Marzo

1 -2- 8 - 9

Compagnia Arcoscenico presenta

Antonella Quaranta- Rodolfo Fornario - Ciro Scherma in Una Comica Tragedia regia di Rodolfo Fornario

Aprile

6 aprile ore 19,15

Teatro Centro Pastorale S. Giuseppe unica data

Luciano Salvetti e Massimo Salvetti in

Al Sapor di… Varietà regia L. e M Salvetti



Abbonamento Intera Stagione: contributo 65 euro

Abbonamento (rinnovo) Intera Stagione: contributo 50 euro

Abbonamento Speciale I Sabato a Teatro): contributo 50 euro

Contributo Singolo Spettacolo 15 euro

Ridotto: 12 euro

L’abbonamento dà diritto a sconti presso gli esercizi convenzionati e sconti e prelazione per gli spettacoli fuori abbonamento.