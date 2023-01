Vanessa Gravina porta in scena "Testimone d'accusa" di Agatha Christie

"Testimone d'accusa" di Agatha Christie in scena al Teatro de Lise di Sarno. Protagonisti dello spettacolo, in programma mercoledì 31 gennaio alle 21, Vanessa Gravina (Romaine) e Giulio Corso (Leonard Vole).

La commedia

Un dramma giudiziario mai messo in scena in Italia in un grande allestimento, accuratissimo nel rendere le procedure e il gergo avvocatizio, che presenta un classico finale con “doppio colpo di scena”. In termini d’intreccio si tratta di un’ulteriore variazione sul tema dell’uomo adultero Leonard Vole. Al centro degli avvenimenti troviamo una donna Romaine e l’avvocato di lui Sir Wilfrid. Sul palco con Vanessa Gravina e Giulio Corso ci saranno Erika Puddu (Greta, dattilografa di Sir Wilfrid e l’altra donna), Bruno Crucitti (Carter, segretario di Sir Wilfrid e Dottor Wyatt, medico legale), Antonio Tallura (Avvocato Mayhew), Leonardo Sbragia (Ispettore Hearne), Mohamed Yaser (Avvocato Myers, pubblico ministero), Sergio Mancinelli (Giudice Wainwright), Paola Sambo (Janet McKenzie, governante). La traduzione del testo è a cura di Eduardo Erba, mentre la regia è di Geppy Gleijeses.