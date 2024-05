Teatro, "Le nozze del mio migliore amico" chiude la rassegna “Transpose”

Ultimo appuntamento per la Rassegna “Transpose” e per la Compagnia dell’Arte: domenica 5 maggio, alle ore 19.30 presso il Teatro delle Arti, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Le nozze del mio miglior amico”, scritto e diretto da Antonello Ronga che vedrà tra gli attori il cast della Compagnia tra cui Francesca Canale, Fortuna Capasso, Mauro Collina, Antonio Coppola, Teresa Di Florio, Valentina Tortora e lo stesso Antonello Ronga.

Lo spettacolo

Riadattamento di un altro classico del cinema degli anni novanta quale “Il Matrimonio del mio migliore amico” di Paul John Hogan con protagonisti Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, il riadattamento proposto e firmato da Ronga vuole essere una “sfida nel percorso della rassegna Traspose, quando il cinema diventa teatro”. La storia e’ quella di due amici molto affezionati; all’improvviso lui decide di sposarsi e tale decisione lascia nello sconforto lei che farà di tutto per ostacolare questo matrimonio che crede troppo avventato. Una serie di lazzi divertenti renderà la commedia irreristibile. L’adattamento e’ simile ma esso raggiunge altre strade ed altre contaminazioni e non mancheranno colpi di scena eclatanti. Lo spettacolo si avvale della scenografia degli alunni della classe 4 E del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” (preside Prof.ssa Renata Florimonte), a cura delle prof.sse E. Elefante, I.Mainenti, M.Graniti, Tecnico A.Ascoli. Le luci saranno a cura di Gfm Service ed i costumi a cura di Giada D’Ambro. Movimenti coreografici a cura di Fortuna Capasso, la direzione di Palco di Francesco Maria Sommaripa e l’Assistenza alla regia di Chiara D’Amato. “Si chiude un anno davvero intenso per la Compagnia dell’Arte-dichiara Antonello Ronga- ed un grazie va sempre al nostro pubblico che ci onora del suo affetto e della sua attenzione. Siamo pronti con un’altra rassegna il prossimo anno davvero emozionante ed anche per la Rassegna “Transpose” abbiamo titoli molto interessanti tratti da classici intramontabili”.