Al Teatro delle Arti va in scena “Voce ‘e notte”

Secondo appuntamento della rassegna teatrale “Te voglio bene assaje" in programma al Teatro delle Arti a Salerno (via Guerino Grimaldi, 7) con “Voce ‘e notte”, la straordinaria storia di Eduardo Nicolardi e Anna Rossi. La commedia musicale di Guido Cataldo è firmata alla regia da Gaetano Stella (che per l’occasione è anche in scena). Appuntamento venerdì 9 dicembre, alle ore 21, al Teatro delle Arti a Salerno (via Guerino Grimaldi, 7).

Lo spettacolo

Per comprendere appieno il senso dello spettacolo che va in scena venerdì sera al Delle Arti bisogna partire dalle parole di Nicolardi stesso: “Quanno mor'io, chiagnìteme/nu quarto d'ora e basta./Che m'atterrate all'ùnnice?/Salute e bbene!/ 'E ddoie menàte 'a pasta”. Perché come sottolinea il regista Gaetano Stella ciò che si vivrà in platea sarà “emozione al di là del teatro”. “Voce ‘e notte” non è solo la storia di Eduardo Nicolardi ed Anna Rossi ma è un rivivere la storia di Napoli dal 1906 al 1944. Il cast è composto da Marco Bartiromo, Noemi Cerrato, Michele Ceruso, Gioia Consiglio, Simona Della Monica, Luca Landi, Manuel Mascolo, Daniele Nocerino e Anna Zagaria E la partecipazione straordinaria di Lucio Bastolla. Le coreografie sono di Annarita Villacaro. Audio di Francesco Giunti; luci di Raffaele Sguazzo.