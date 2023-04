Al Teatro Genovesi va in scena "Intermezzo in La Minore"

Domenica 16 aprile alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno in via Sichelgaita andrà in scena il sesto spettacolo in cartellone nell’ambito della 14esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. Sul palco il Teatro dell’Accadente di Forte dei Marmi presenta “Intermezzo in La Minore” di Gabriella Ghilarducci con regia di Luca Brozzo.

Il testo

Nel testo, liberamente ispirato al film del 1978 “Sinfonia d’autunno” di Ingmar Bergman, quello che all’apparenza è presentato come un normale e formale appuntamento, diventa presto sulla scena un’intensa tempesta emotiva per tutti i personaggi. Lo spettacolo racconta di una pianista di fama internazionale, ormai anziana, si ritrova a fare i conti con il suo ruolo di madre. L’occasione è l’incontro con le due figlie dopo anni di silenzio e distanza. Si ritrovano nella casa della maggiore che, insieme al marito, si occupa della sorella più piccola con disabilità.

Per info e prenotazioni: 338 2041379.