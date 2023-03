"Le sedie" di Ionesco sul palco del Teatro Genovesi

Domenica 2 aprile, alle ore 19, il Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita) ospiterà il Teatro Impiria di Verona che nell’ambito della 14esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno presenta “Le sedie” di Eugène Ionesco per la regia di Gherardo Coltri che ha curato anche i costumi. In scena con lo stesso Coltri ci saranno Michele Vigilante e Thomas Zanoni. Acting coach Laura Murari; scenografia di Luca Altamura e Paola Muccio; consulenza musicale di Giorgio Bagnoli.

Lo spettacolo

Lo spettacolo si propone come una farsa tragica d’incredibile attualità per questi infausti tempi nostri, dove la comicità si fa sberleffo. Due personaggi, il vecchio e la vecchia, preparano freneticamente le sedie per una conferenza che rivelerà le scoperte del vecchio sul senso della vita. Gli ospiti invitati sono tutti, ovvero tutte le persone del mondo. “Le sedie” è il sesto spettacolo in concorso.

Per info e prenotazioni: 338 2041379.