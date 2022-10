Rassegna Young: al Teatro Ghirelli in scena "I tre porcellini"

Secondo appuntamento sabato 8 ottobre ore 17 con la proposta Young di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole al Teatro Ghirelli di Salerno. La perfetta alchimia nata tra il Teatro delle Marionette degli Accettella (Roma) e Danilo Conti con Antonella Piroli, autori e registi, fa dello spettacolo I Tre Porcellini quella fiaba senza tempo, ironica e giocosa, che ha ottenuto il prestigioso Premio Otello Sarzi 2020 – Sezione Teatro di Figura.

La fiaba

Tramandata di generazione in generazione, questa versione della fiaba lascia il più tradizionale modo della narrazione per proporre una racconto in continua costruzione dove l’attore agisce e interagisce con tanti elementi, manipolandoli, giocandoci come avviene finanche con le ambientazioni di Antonella Piroli.