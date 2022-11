Al teatro Giuffrè va in scena “Kafka. Una trilogia Moderna”

Sarà la letteratura di Franz Kafka, la grande protagonista dell’appuntamento di sabato 12 novembre, ore 20.30, al teatro sociale Giuffrè di Battipaglia dove andrà in scena “Kafka. Una trilogia Moderna” di Luca Guardabascio con Fabio Mazzari. Uno spettacolo composto da tre monologhi nato per affrontare tematiche attualissime che hanno a che fare con intrattenimento, educazione e formazione. Per le alte qualità sociali, etiche, morali e narrative, lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio del premio internazionale Book For Peace e della UniFunvic, organizzazioni partner di Unicef e Unesco. Tre monologhi ricchi di contenuti e di vita, un viaggio intorno all’uomo e alla società che lo accoglie o lo fagocita.

Il cartellone

La prossima data in cartellone è quella di domenica 20 novembre quando andrà in scena, per la prima volta in teatro, la sit theatre comedy La Famiglia Verde in “Una data da ricordare”. La Famiglia Verde è una produzione Assoteatro: idea di Ilaria Valitutto, drammaturgia di Aniello Nigro, regia di Vito Cesaro, musiche originali di Roberto Marino. In scena gli attori: Vito Cesaro, Claudio Lardo, Giuliana Meli, Raffaella Cesaro, Christian Salicone e Massimo Pagano.