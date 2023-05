Al teatro Giuffrè in scena “Scugnizzi. La voce di chi non ha paura”.

Sabato 6 maggio alle ore 20:30 e domenica 7 maggio alle ore 19:30, presso il Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia, la compagnia teatrale Attori per Caso si esibirà per la prima volta in una commedia musicale dal titolo “Scugnizzi. La voce di chi non ha paura”.

Lo spettacolo

Una storia coinvolgente ed emozionante in cui i vicoli di Napoli fanno da cornice ad amicizie, paure e sogni di un gruppo di giovani in lotta continua tra il bene e il male, tra scelte di libertà e di condanna. Proprio di fronte a questo bivio i due protagonisti sono stati posti a decidere per la propria vita e a riconfrontarsi a distanza di venti anni con personalità entrambe forti ma agli antipodi. In un crescendo di emozioni, il pubblico sarà protagonista delle mille storie degli Scugnizzi, unendosi alla loro musica e intonando il loro grido di rivalsa. Un lavoro polifonico che si sviluppa tra riferimenti alla realtà e pura poesia, in cui è forte il desiderio di riscatto e la speranza di un futuro migliore. La commedia musicale “Scugnizzi. La voce di chi non ha paura” insegna proprio che l’arte può essere un toccasana, un monito ad amare se stessi e gli altri e a scegliere con maggiore consapevolezza di fronte alle strade della vita.

Info 377 2302698