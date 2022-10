Eboli, il teatro Italia presenta la nuova stagione: otto gli spettacoli in programma

Al via la campagna abbonamenti del Teatro Italia di Eboli, terminato il diritto di prelazione degli abbonati alla passata stagione, il botteghino del Teatro è aperto ai nuovi abbonati tutti i giorni dalle 17 alle 22 escluso il mercoledì.

Il programma

Otto gli spettacoli in programma. Il cartellone partirà l'8 novembre con Massimiliano Gallo in “Stasera Punto e a Capo!”. Il 22 novembre toccherà allo spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde” con Carlo Buccirosso. Concluderanno il 2022 Maria Amelia Monti e Marina Massironi con “Il marito invisibile”. Maurizio Casagrande inaugurerà il 2023 in “A Tu Per Tre 2.0”. Il 14 febbraio serata speciale con Sal Da Vinci che in compagnia della bravissima Fatima Trotta regalerà un emozionante e coinvolgente musical: “La fabbrica dei sogni". Il 28 febbraio toccherà a Biagio Izzo con “La coppia strana”. Il 21 marzo, invece, una serata per riflettere senza sacrificare l’umorismo con “Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello, portato in scena da Daniele Russo e Sergio Del Prete. La chiusura della stagione è affidata a Francesco Cicchella il 28 marzo, dove la musica si sposerà con la comicità per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.