"I diversi volti del teatro": in scena lo spettacolo "Permettete un pensiero politico?"

Domenica, 26 novembre, alle 19 in programma il terzo appuntamento con la rassegna I Diversi Volti del Teatro. Il palco di Via Salvatore Calenda sarà animato dalla scuola di teatro “Crescere insieme oltre il teatro” di Mercato San Severino con “Permettete un pensiero poetico?”, un testo liberamente ispirato a “Così parlò Bellavista” per la regia di Clotilde Grisolia.

Permettete un pensiero poetico?

La commedia è divisa in due atti e un prologo ricca di riferimenti alle scene cult del film, divertenti e comiche, ma sempre destinata alla riflessione. Ne viene fuori tutta la filosofia dell’essere napoletani, uno spaccato meraviglioso dell’uomo che cerca sempre il giusto equilibrio in ogni situazione. Tutti i personaggi che abitano l’intera messinscena subiscono un’evoluzione, un cambiamento, guidati dal professore che cerca di superare egli stesso le stereotipie nord/sud, Milanesi/napoletani. Personaggi buffi, simpatici, comici, dai portieri, ai vice portieri, dal becchino, alle vecchie, dagli spazzini, alle cameriere, ai giovani avvolgono lo spettatore, con una continua intromissione della domanda Permettete un pensiero poetico a cura di Luigino, il poeta.

Le parole della regista

"In questo spettacolo - spiega la regista Clotilde Grisolia - si ride e si piange ma contemporaneamente ci si sente parte di una collettività che combatte contro le ingiustizie, contro l’illegalità, contro il male, sempre affrontato con leggerezza, perché d’altronde anche chi sceglie di stare dall’altra parte della barricata fa parte dell’umanità, perché “siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando abbracciati”.