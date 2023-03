Teatro Mascheranova, "Senza" chiude la rassegna Assolo

Ultimo appuntamento per la rassegna Assolo del teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano, inserita all’interno della stagione teatrale “Imperfetta forma” 2022/2023. Domenica 19 marzo alle ore 19 andrà in scena “Senza”, una produzione originale di Kanterstrasse, di e con Matteo Pecorini, uno spettacolo di spiccata originalità, che lascia intravedere in filigrana suggestioni beckettiane.

Lo spettacolo

Il titolo richiama, non a caso, una prosa omonima di Samuel Beckett del 1969, da cui la pièce eredita la ricerca linguistica e la tragicità dell’assenza di vie di fuga. L’obiettivo dell’autore e attore Matteo Pecorini sembra quello di dare forma e voce al Tempo, tempo che il personaggio continua a chiudere e catalogare all’interno di tante piccole scatole che gelosamente custodisce nella stanza in cui si è confinato. Lo strumento di cui si serve maggiormente “Senza” è la ricerca fonologica e lo straordinario potere evocativo dell’assonanza paraverbale, attraverso echi archetipici che si fanno corpo pur mantenendo una natura eterea, che passa attraverso il suono e scardina e distrugge per poi ricostruire il potere della parola. “Senza” è dunque una dedica di cuore all’immaginario di Samuel Beckett, alla visione ciclica del tempo di James Joyce, e al tempo stesso qualcosa di nuovo, che, pur raccontando gli ultimi sfilacciati cinquanta anni di storia, profuma di futuro. Ad arricchire e ampliare la performance dell’attore/autore, l’esile ed essenziale scenografia di Eliana Martinelli ed Eva Sgrò, le luci di Martino Lega e i suoni di Tommaso Ferrini.