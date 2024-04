Teatro Mascheranova, il collettivo BEstand chiude la rassegna "Piani inclilnati"

Ultimo appuntamento per la Stagione teatrale 2023/24 “Piani inclinati” del Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano. A chiudere la programmazione, per il secondo anno di fila, il Collettivo BEstand, una delle più interessanti compagnie emergenti del panorama teatrale nazionale. Dopo il successo dello scorso anno con lo spettacolo “Dov’è la Vittoria”, quest’anno il Collettivo BEstand presenterà al Mascheranova un lavoro che ha debuttato nel Luglio 2023 al Campania Teatro Festival: “Open House – Un’esposizione di Humana”. Ispirandosi al testo del grande drammaturgo e filosofo francese J.P.Sartre “A porte chiuse” e a spunti filosofici e sociologici contemporanei, Open House diventa l’inferno, o il carcere perfetto (Panopticon digitale), ovvero un’installazione museale di cui si desidera far parte integralmente. Il pubblico è invitato a esplorare i tre case study estratti dal database di ‘Humana’ ricostruendo la loro vita emersa e le loro storie occulte, dalle tracce lasciate sul web alle testimonianze dirette. Le tre attrici e performer impegnate in questo PARS (Programma Avanzato di Ricerca Sociale) sono Martina Carpino, Simona Fredella e Rebecca Furfaro. La regia è di Giuseppe Maria Martino, la drammaturgia a cura di Dario Postiglione.

“Entra nel futuro con HUMANA: potresti esserci anche tu”.