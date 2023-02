Al Teatro Mascheranova l'amore protagonista con "La canzone dell'elefante"

All’insegna dell’amore il nuovo appuntamento della stagione teatrale 2022/2023 del teatro Mascheranova di Pontecagnano. Il 4 ed il 5 febbraio è il turno della giovane compagnia Foroscenica, che collabora attivamente alla co-gestione del Teatro Mascheranova e che porterà in scena “La canzone dell’elefante”, testo che ha debuttato nell’aprile 2022, e che sarà eccezionalmente replicato questo weekend all’interno del calendario di eventi (“Quanto amore c’è?”) del febbraio Pontecagnanese, incentrato sull’amore in tutte le sue forme.

Lo spettacolo

“Anche il Teatro Mascheranova – si legge nella nota - apre le sue porte per accogliere il pubblico e raccontare una storia d’amore, di bisogno di vicinanza e comunicazione, ascolto e unione”. Affamato d’amore è appunto il protagonista, Micheal Aleen, ricoverato in un ospedale psichiatrico e ultimo paziente ad aver visto il dottor Lawrence, che pare essere scomparso nel nulla. Michael dovrà subire un interrogatorio dal direttore dell’ospedale, il dottor Greenberg, il quale, ignorando le raccomandazioni dell’infermiera Peterson, si lascerà trascinare in un vortice di patti, negoziazioni, manipolazioni e mezze verità. Durante il colloquio affiorano ricordi e rimorsi, ma anche fragilità e mancanze a lungo soffocate. Un dramma complesso ed evocativo, stratificato, a tratti divertente, che cela una riflessione sul senso dell’incontro tra esseri umani, dell’ascolto e del desiderio di essere “visti” e soprattutto amati. Michael prenderà delle decisioni importanti, accompagnato dall’unico amico che ha: il pupazzo di un elefante di nome Anthony, che gli è stato donato da qualcuno che lui ha tanto amato, ma da cui non è stato amato a sua volta.

La compagnia

Sul palco Gabriele Bacco, Mario De Caro, Michela Ventre e Annalaura Mauriello (anche regista dello spettacolo e traduttrice del testo originale di Nicolas Billon). Gabriele Bacco e Luciano Cappiello hanno poi curato il disegno luci in perfetta armonia con le atmosfere e le suggestioni dell’azione scenica, ulteriormente arricchita dalle musiche eseguite da Maddalena Alfano, dagli effetti sonori curati da Marcello De Angelis e dai costumi di Massimiliano Costabile.