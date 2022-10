Teatro Mascheranova, al via la rassegna "Imperfetta forma"

Primo appuntamento con la rassegna teatrale "Imperfetta forma" del teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano, organizzata dall'omonima associazione e dall'associazione Foroscenica.

Lo spettacolo

L'appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 ottobre a partire dalle 20.30 con "Le regole del giuoco del tennis", di Mario Gelardo, con Gaetano Migliaccio e Enrico Maria Pacini per la regia di Michele Brasilio. Lo spettacolo, che ha ottenuto il Premio "Spirito Fringe" di Roma, prende spunto da una partita di tennis, occasione per i due giocatori-protagonisti di raccontarsi e di ridefinire le regole di un'amicizia che forse è qualcsao di più. La partita, quindi, diventa un modo ironico per raccontare tutti i luoghi comuni sull’omosessualità.