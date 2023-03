Al Teatro Nuovo lo spettacolo “Il Piccolo Principe - In arte Totò”

Debutterà il 24 marzo alle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Salerno, “Il Piccolo Principe - In arte Totò”, quarto appuntamento del primo atto dei festeggiamenti dei vent’anni di “Scena Teatro” diretto dall’attore e regista teatrale Antonello De Rosa. A calcare il palcoscenico stavolta l’attore Antonio Grosso che, in scena con Antonello Pascale, narrerà le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis, in arte Totò. .

Lo spettacolo

Con “Un Principe in arte Totò”, si vuole omaggiare la grandezza del Maestro, in tutte le sue forme, artistiche emozionali e psicologiche, dimostrando che dietro una delle più grandi maschere del cinema moderno si nascondeva un animo sensibile che, con tenacia, talento, passione ed umiltà e diventato un’icona della comicità archetipa, riconosciuta dai più grandi maestri del Novecento Italiano. Tutti i personaggi prendono vita dalle voci dei due interpreti in scena, unici esecutori di tutte le vicende narrate, secondo i canoni della teatralità italiana. Un lavoro originale perché per la prima volta si porta in scena un periodo della vita di Totò, non conosciuta al grande pubblico. Lo spettacolo è scritto e diretto da Antonio Grosso messo in scena dalla Compagnia “La Bilancia” con scene e costumi a cura di Marco Maria Della Vecchia.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 392 271 0524