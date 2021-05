"Sei personaggi in cerca d'autore": riapre, dopo un anno, il Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo di Salerno, dopo oltre un anno di chiusura determinata dalla pandemia da Covid-19, riapre ufficialmente al pubblico, con un evento dedicato ai Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. La data del ritorno al teatro, 9 maggio, è particolarmente significativa dato che il 9 maggio del 1921, al Teatro Valle di Roma viene rappresentata per la prima volta l’opera teatrale più nota ed emblematica di Luigi Pirandello.

L'evento

Accolta con toni polemici e rabbiosi (celebre le urla del pubblico “manicomio, manicomio”) nel giro di pochi anni questo dramma pirandelliano diventerà uno dei lavori più amati e celebrati della storia del teatro. E per omaggiare i Sei personaggi in cerca d’autore, vi sarà un evento corale a cura di corpo novecento, in collaborazione con il Teatro Nuovo di Salerno. Un programma denso ed articolato diretto da Pasquale De Cristofaro, che prevede frammenti video di alcune scene dei Sei personaggi in cerca d’autore (nella versione di De Lullo-Valli, 1964). A seguire, coordinati Alfonso Amendola, le relazioni di Francesco G. Forte e Rino Mele che riflettono sulla centralità dell’opera di Pirandello e in particolare dei suoi Sei personaggi (che assieme a "Ciascuno a suo modo" e "Questa sera si recita a soggetto" completano la “trilogia del teatro nel teatro”). La serata si conclude con due reading: Monologo del Figlio di Paolo Puppa e Monologo della Figliastra con Rosanna Di Palma per la regia di Pasquale De Cristofaro.

Un’occasione da non perdere per ritrovare la potenza espressiva dei Sei personaggi in cerca d’autore, lavoro cardine per tutta l’Avanguardia europea e statunitense, spazio d’innovazione tra invenzione metateatrale, riflessione sulla scrittura, innovazione tra intreccio e narrazione. Ma soprattutto ingresso della vita che esplode in scena. Quel desiderio di vita, oggi più che mai necessario, che ci auguriamo possa nuovamente irrompere in tutti i teatri a partire da questa domenica 9 maggio al Teatro Nuovo di Salerno.

L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione telefonica ai numeri 089 220886/3396510974. Saranno rispettati tutti i protocolli di distanziamento e prevenzione previsti dalla vigente normativa anti-covid. La capienza della sala sarà notevolmente ridotta.

La scaletta

Borponovecento in collaborazione con Teatro Nuovo Salerno presentano 9 maggio 1921 - 9 maggio 2021 Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello (a cento anni dalla prima rappresentazione)

Programma di sala