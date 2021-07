Pagani: venerdì secondo appuntamento con "Teatro Open Air"

Venerdì 9 luglio nella suggestiva location del Carminello Ad Arco, andrà in scena Pulcinella che passione, il secondo appuntamento della rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Pagani

Tutto pronto per il secondo appuntamento di Teatro Open Air a Pagani. Venerdì 9 luglio, infatti, nella suggestiva location del Carminello Ad Arco, andrà in scena Pulcinella che passione, il secondo appuntamento della rassegna promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Pagani, guidato da Valentina Oliva. I quattro appuntamenti teatrali, con la direzione artistica di Nicolantonio Napoli, inaugurati domenica scorsa con lo spettacolo Pierino e il lupo, si rivolgono a bambini, ragazzi e famiglie.

Il commento

"In un momento storico di ripartenza, questa rassegna teatrale ha il sapore di rinascita, anche attraverso lascelta di una location così particolare, quale il chiostro del Carminello ad Arco, una struttura da valorizzare e riaprire alla comunità - ha commentato l'assessore Valentina Oliva - Ringraziamo la Fondazione Carminello ad Arco per la disponibilità dimostrata ad aprirci le porte del Chiostro e il direttore artistico di Casa Babylon, Nicolantonio Napoli, per la ricchezza dei quattro appuntamenti teatrali proposti, su mio impulso".

Gli spettacoli

Venerdì 9 luglio, alle ore 20, ad esibirsi sarà la compagnia Le Nuvole della Casa del Contemporaneo, con Antonello Furmiglieri, noto burattinaio. Il terzo spettacolo teatrale in calendario Come Alice della compagnia I teatrini, si terrà domenica 18 luglio alle ore 20. La rassegna si chiuderà domenica 25 luglio alle ore 20 con Gedeone cuor di fifone della compagnia Teatro dell’Orco.

Tutta la cittadinanza e in particolare i più giovani sono invitati a partecipare. L’ingresso è gratuito.