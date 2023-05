"E vissero per sempre orrendi e contenti" chiude la rassegna "Piccole emozioni"

Al Teatro La Ribalta di Salerno si avvicina l'ultimo appuntamento anche per la Rassegna "Piccole Emozioni" dedicata ai bambini e alle famiglie. A chiudere l'edizione 2022/23 sarà proprio la compagnia La Ribalta con lo spettacolo "E vissero per sempre orrendi e contenti" tratto dalla fiaba "Shrek" di Andrew Adamson. L'appuntamento è fissato per domenica, 21 maggio, alle 11 - 17 - 19. Come sempre 3 opzioni in un solo giorno.

La trama

La storia va oltre lo stereotipo della "fiaba tradizionale" e combatte le etichette sociali capovolgendo il nostro modo di vedere la realtà. Il messaggio è dunque nel rispetto e nella accettazione della diversità, poiché la narrazione presenta ai bambini personaggi variopinti e tutti diversi, molto distanti da quelli delle fiabe che sono abituati ad ascoltare. La storia inoltre invita a riflettere sull'importanza di andare oltre le apparenze e oltre la concezione di concepire la donna solo per il suo aspetto fisico o del "vero amore" solo come un sentimento che può sbocciare tra una principessa e un cavaliere. Lo spettacolo parla ai piccoli e grandi spettatori rendendoli come sempre protagonisti della messa in scena.

Per info e prenotazioni consultare la pagina Facebook o chiamare il numero 329 216 7636.