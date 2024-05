"Mistake": al teatro La Ribalta si chiude la rassegna "I diversi volti del teatro"

La Compagnia Teatrale “La Ribalta” di Salerno chiuderà il 18 ed il 19 maggio la rassegna 2023/24 “I Diversi Volti del Teatro” con lo spettacolo sperimentale "Mistake", scritto e diretto da Valentina Mustaro, che coinvolgerà gli attori della compagnia e gli studenti del corso di teatro avanzato.

Lo spettacolo

"Mistake" nasce da un laboratorio avanzato incentrato sul tema dell’errore. La regista Valentina Mustaro ha spiegato: “Abbiamo iniziato a pensare all’errore come un’opportunità, come una possibilità di cambiamento e quindi non come paura di sbagliare o giudizio dell’errore. Questi spunti si sono trasformati in performance elaborate dai ragazzi del corso, da lì, pur rispettando la loro creatività, ho creato un nuovo progetto.” Lo spettacolo si articola attorno a quattro concetti chiave: errore come opportunità, formula matematica dell’errore, mitologia dell’errore e l’errore più bello della mia vita. La rappresentazione inizia con vari personaggi intenti a raggiungere i propri obiettivi, schivando una palla che ondeggia sul palco. L’arrivo dell’errore provoca un blackout in cui gli attori si fermano e osservano la palla. A questo punto, lo spettacolo diventa interattivo: gli attori ondeggiano verso il pubblico e si fermano, generando un blackout che potrà essere risolto solo dal pubblico stesso, dotato di lucine fornite all’ingresso. Saranno gli spettatori a interagire e trasformare l’errore in opportunità, coinvolgendosi in un’esperienza unica e imprevedibile.