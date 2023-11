“Scritto sul mio corpo”: la coreografia di Raphael Bianco sul palco della Sala Pasolini

Orario non disponibile

Quando Dal 25/11/2023 al 26/11/2023 Orario non disponibile

“Scritto sul mio corpo” è il titolo della coreografia di Raphael Bianco che sabato sera (25 novembre) la compagnia EgriBianco Danza porterà in scena alla Sala Pasolini a Salerno, alle ore 21, nell’ambito della rassegna di danza contemporanea organizzata dall’Associazione Campania Danza curata da Antonella Iannone. Lo stesso coreografo definisce la coreografia “una preghiera corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente”.

Raphael Bianco in questo lavoro propone la sua personale ricerca gestuale nel corpo scrivente, nel segno corporeo che racchiude la parola stessa così da incarnare nella danza l’elemento del monologo. Il tema del corpo plasmato dalla storia e dalle esperienze scolpite su di esso, della vita di questi ultimi anni nella quale ci confrontiamo con l’inquietudine e la solitudine ma al contempo anche con nuove speranze e nuove prospettive. A lavorare con la compagnia EgriBianco Danza c’è anche Francesco Morriello, danzatore che si è formato al liceo coreutico statale “Alfano I” a Salerno dove è ritornato quest'anno come coreografo per un progetto dal titolo "Viaggio tra sogni e magia".

L'altro appuntamento

Domenica 26 novembre, alle ore 18.30, sempre alla Sala Pasolini con la Mandala Dance Company ci sarà la coreografia di Paola Sorressa, “Riti di passaggio”. La produzione, dedicata a Lucien Bruchon, s’ispira alla sacralità di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali o scandiscono l’evoluzione stessa dell’individuo in questa vita terrena fino al passaggio a nuove dimensioni. Una sacra autorizzazione che permette di rovesciare l’esperienza individuale in quella collettiva e che accompagna ad una nuova condizione di equilibrio e quindi di rinascita.