Teatro comico brillante: va in scena "Senza Sipario" a Montecorvino Rovella

E' tutto pronto a Montecorvino Rovella per la quinta edizione di "Senza Sipario", dal 2 al 9 luglio. In località Macchia, nel campo polifunzionale del complesso scolastico di via Tullio Lenza, andrà in scena la kermesse che abbinerà teatro e divertimento. La storica rassegna, giunta alla quinta edizione, è dedicata al regista Lorenzo Cicero.



Il programma

Gli spettacoli inizieranno sempre alle ore 20.45. L'esordio è fissato il 2 luglio con la compagnia teatrale "La bottega del sorriso" di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Porterà in scena "Ntra casa i Don Raffaeli". L'autore è Maria Pia Battaglia e la regia è di Francesco Rizzo. Il 3 luglio, la compagnia teatrale "Codex8&9" di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, si esibirà in "Difetti perfetti". Gianpiero Garofalo è autore e regista. Il 4 luglio, la compagnia campana "Camomilla a Colazione", originaria di Visciano, in provincia di Napoli, porterà in scena "Non sono un gigolò", autore Sasà Palumbo e regia Felice D'Onofrio. "Amici a teatro" di Pagani si esibirà il 5 luglio in "Prove in zona rossa (A maronn c pensa), autore e regista Alfonso Giannattasio. Il 6 luglio, la compagnia "Ridiamo insieme" di Casagiove in provincia di Caserta proporrà "Come si rapina una banca". Autore Samy Fayad, regia Salvatore Vitale. Il 7 luglio, la compagnia teatrale nolana "Pipariello" reciterà "Fatemi capire". L'autore è Salvatore Esposito Piparelli e la regia di Peppe Ciringiò. L'8 luglio, ecco la compagnia teatrale pugliese "Teatronuovo" di Canosa di Puglia. "Qua nessuno è fisso" sarà uno spettacolo di Ardone, Peluso e Massa. Regia di Sabino Dell'Isola. Il 9 luglio, la compagnia teatrale "Ipercaso", compagnia padrona di casa, si esibirà in "Bamboccioni". L'autore è Roberto D'Alessandro. La regia è di Angelo Di Vece. Questo spettacolo è fuori concorso. L'ingresso è libero e ci sarà la premiazione finale delle compagnie.