Al Teatro Verdi il dramma lirico "Adriana Lecouvreur"

Sarà il capolavoro di Francesco Cilea "Adriana Lecouvreur" ad inaugurare la sessione autunnale ed invernale della programmazione lirica del Teatro Verdi di Salerno. L'appuntamento è per venerdì 7 ottobre alle ore 21 (Turno A) e per domenica 9 ottobre alle ore 18 (Turno B)

La presentazione

Questa mattina la presentazione ufficiale nel foyer del Teatro alla presenza del direttore artistico Daniel Oren (direttore d'orchestra del dramma) del segretario artistico Antonio Marzullo, del regista Renzo Giacchieri e dei protagonisti Charles Castronovo - impegnato nel ruolo di Maurizio - ed Ermonela Jaho, che darà voce ad Adriana."Ci aspetta un finale di stagione scoppiettante" ha assicurato Marzullo, che ha aggiunto: "L'eleganza dello spettacolo che andrà in scena venerdì e domenica rispecchia fedelmente quello che voleva l'autore. Basti pensare che questo nuovo allestimento sarà rappresentato anche in occasione dei 100 anni del teatro Cilea di Reggio Calabria ed a Malaga".

Lo spettacolo

"Adriana Lecouvrer" è il capolavoro di Francesco Cilea andato in scena per la prima volta il 6 novembre 1902. Un'opera che, per buona parte, è dedicata alla rappresentazione del mondo del teatro francese del Settecento (il dramma è ambientato a Parigi nel 1730) e che è ispirata alla vera storia di Adriana Lecouvrer, celebre attrice morta per un presunto avvelenamento ad opera di una rivale. Per dirla con il libretto, una storia "fra realtà e finzione, intimismo e teatralità" da non perdere.