Stagione di Prosa: al Teatro Verdi, in scena "Perfetti Sconosciuti"

Da giovedì 23 febbraio a sabato 25 febbraio (ore 21) e domenica 26 febbraio (ore 18), andrà in scena al Teatro Verdi di Salerno, "Perfetti sconosciuti"

prodotto da "Nuovo Teatro" diretto da Marco Balsamo, in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento della commedia interpretata da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino.

La trama

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo. Vengono condivisi messaggi e telefonate che portano alla luce profondi segreti e compromettono pericolosamente gli equilibri costruiti negli anni.