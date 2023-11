Al Teatro Verdi "Tuttinscena": sul palco le grandi star del balletto internazionale

Una parata di stelle del balletto internazionale, provenienti dai maggiori teatri del mondo, dal San Carlo al Mariinskij di San Pietroburgo, dalla Scala di Milano all’Opéra national du Capitole di Tolosa e l’Opera di Roma. Parallelamente una schiera di ballerini, i più promettenti della Campania dai 12 anni in su. È la festa nel segno di Tersicore di Tuttinscena - Premio al merito Giovani Talenti per l’arte della Danza in programma lunedì 20 novembre alle 20.30 al Teatro Verdi di Salerno. Repertorio classico, passi a due e assoli, estratti dai capolavori della danza moderna e dalle ultime creazioni contemporanee: in questa gara di virtuosismi e prodezze, tra stelle e talenti di domani la grande danza va in scena. Gli uni restituiscono agli altri il sogno che si realizza, viceversa impalpabile è la fame di vivere d’arte, di palcoscenico e sudore, riflettori puntati e applausi scroscianti.

L'evento

L’evento tersicoreo è realizzato con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Salerno, per la direzione artistica di Luigi Ferrone, primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, in tandem con l’étoile salernitana Corona Paone. Madrina della 22esima edizione sarà Clotilde Vayer, direttrice del Corpo di ballo del Teatro San Carlo. Formatasi all'Ecole de danse de l'Opéra de Paris, entra a soli quindici anni nell'ensemble della Maison. Nel 1978, è poi nominata da Rudolf Nureyev Première danseuse nel 1986.

INFO UTILI L’ingresso è ad invito. Chi vorrà potrà donate all'Associazione Amici di Lola. Tel: 081 5492834 – 3294938962 – 3381064846 – 3398384300