"È tornato papà": al Teatro Nuovo si ride con Ugo Piastrella

Sabato 25 febbraio alle ore 21.00 e domenica 26 febbraio alle 18.30 al Teatro Nuovo di Salerno va in scena la commedia "È tornato papà".

Sul palco

Lo spettacolo è diretto da Ugo Piastrella e interpretato dallo stesso Piastrella, dal bravissimo Gennaro Morrone (anche autore del copione) e da Teresa Guariniello. Nel cast anche Ciro Girardi, Antonello Cianciulli, Claudio Collano, Aldo Flauto, Patrizia Capacchione e Rita Cariello. "Si tratta di una commedia degli equivoci - si legge nella nota di regia - scritta dall’autore ed attore napoletano Gennaro Morrone, ambientata in epoca contemporanea. È la storia di una “normale” (per modo di dire) famiglia con madre e due figli (più un pittoresco zio) nella quale irrompe improvvisamente il padre, mai conosciuto dai due figli. Ma oltre a lui, irromperà anche un povero “venditore di penne ambulante” che si ritrova per caso lì, nel momento sbagliato al posto sbagliato".