Al Teatro Arbostella finale di stagione con la commedia “Tresca Losca”

Finale di stagione al Teatro Arbostella Gino Esposito, dove per i primi tre weekend di maggio ci sarà l’ultimo spettacolo del cartellone 2022/23. In scena un’altra storica compagnia amata dal compianto Gino Esposito ovvero Teatro Per Noi di Napoli con il brillante testo “Tresca Losca” scritto e diretto da Ernesto Mignano che nelle sue pièce fa prevalere una comicità bonaria riprendendo ed esaltando le movenze dei più riusciti vaudeville della vita matrimoniale con trame che si snodano attraverso l'alternarsi di intrighi amorosi, scambi di coppie ed equivoci esilaranti.

La commedia

La trama narra di Marta moglie di Ernesto che corteggia Alfredo. Tonia, la giovane amica di Marta, sposata con Marco, si lascia corteggiare da Ernesto. Marco è un attore e come tutti gli artisti vive tra le nuvole, ignaro di tutto. Ma il gusto del tradimento è messo a dura prova da continui imprevisti, sospetti e cambi di situazioni: una custode, con la mania delle indagini, e una fastidiosa cameriera non lasciano tregua ai potenziali amanti poco attenti e poco pratici. Il gioco si rende quasi impossibile. Riusciranno le coppie a scambiarsi? Questo si potrà scoprire solo venendo a teatro.