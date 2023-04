Prezzo non disponibile

Spettacolo teatrale per festeggiare la Pro Loco di Mercato San Severino. Presso l'ex tabacchificio di via Cirillo (frazione piazza del Galdo) andrà in scena "o tuono e marzo" di Vincenzo Scarpetta.

La piece teatrale della compagnia "Sipario" andrà in scena venerdì 28 aprile alle 19.30.