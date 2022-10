La stagione autunnale della rassegna "Tutti a teatro": il programma completo

Presentato il nuovo cartellone di "Tutti a teatro", la tradizionale e storica rassegna teatrale organizzata da Samarcanda Teatro, il sodalizio artistico fondato e diretto da Francesco D’Andrea. La stagione autunno 2022 comincerà il 23 ottobre e si concluderà il 4 dicembre.

Il programma

Sette gli spettacoli in programma, messi in scena da altrettante compagnie amatoriali campane. Questo il cartellone completo:

Domenica 23/10: COSI PER CASO di Salerno con “Non ti pago” di E. De Filippo

Domenica 30/10: ‘E SCEPPACENTRELLA di Salerno con “Mpriesteme ‘a mugliereta” di Di Maio e Musella

Domenica 06/11: I PAPPICI di Salerno con “E allora? Tango!” di A. Lo Castro

Domenica 13/11: AMICI A TEATRO di Pagani (SA) con “Prove in zona rossa” di A. Giannattasio

Domenica 20/11: IL MOSAICO di Capaccio Paestum (SA) con “Casa di frontiera” di G. Imparato

Domenica 27 /11: LE FACCIE TOSTE di Cava de’ Tirreni (SA) con “Meglio prima o oggi?” di A. D’Antonio

Domenica 04/12: I FIGLI DI TANI’ di Roccamonfina (CE) con “La famiglia Scapece” di O. De Santis

Gli spettacoli saranno rappresentati ogni domenica presso l'Auditorium “S. Gregorio VII” (entrata in Via Manzoni), con inizio alle ore 20,15. La campagna abbonamenti è già in corso, con prevendite a Battipaglia presso il Bar Arte' in Via Italia 35 (dalle ore 17) e Morian Caffè in Via Domodossola 77.