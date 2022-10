Al Piccolo Teatro del Giullare debutta "Tutto esaurito"

Sabato 29 ore 20,30 e domenica 30 ottobre alle 18,30 al Piccolo teatro del Giullare a Salerno debutta "Tutto esaurito", un testo scritto e diretto da Rodolfo Fornario. Una rappresentazione "ad andamento ondivago" - come definita dall'autore - nata durante la pandemia rivolta a due soli attori.

La trama

Lo spettacolo è incentrato su Gabriele De Angelis, attore sulla cinquantina con il desiderio di far ciò che più ama al mondo, il Teatro. Dopo aver sperimentato di tutto al fine di avere pubblico durante le sue rappresentazioni, decide di compiere un atto eclatante pur di assurgere alle cronache e far parlare di sé, sperando in quella “fama” necessaria al fine di realizzare il suo primo “Tutto Esaurito” teatrale. De Angelis decide di attuare il rapimento della giovane figlia dell’assessore alla cultura della sua città, Giulia Pallavicini. Con la giovane il protagonista si chiude in un piccolo teatro e non chiede alcuna forma di riscatto. Fra i due nasce un rapporto di complicità tale, al punto di diventare confidenti. L'unico strumento per comunicare con l'esterno è un telefono cellulare.