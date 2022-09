Teatro, in scena a Vallo della Lucania "L'ultima sigaretta di Borsellino"

In scena a Vallo della Lucania "L'ultima sigaretta di Borsellino", lo spettacolo di Corradino Pellecchia con Roberto Nisivoccia e Anna Scarpetta (regia Francesco Petti) e con la partecipazione straordinaria, in diretta streaming, di Salvatore Borsellino. L'appuntamento è per sabato 1 ottobre alle ore 20.45 Teatro Comunale Leo De Berardinis.

Lo spettacolo

Il testo, frutto di un’accurata e documentata ricerca su articoli di giornale, libri, dichiarazioni e interviste dello stesso Borsellino, ricostruisce una delle pagine più tragiche della storia italiana post bellica, una ferita lacerante che ancora oggi sanguina. "È bello morire per ciò in cui si crede - scriveva Borsellino - Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”. L'evento è realizzato con il sostegno del Comune di Vallo della Lucania e in collaborazione con il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati del Tribunale di Vallo della Lucania e con la Prolo Loco di Vallo della Lucania.