Salerno, ultimo appuntamento con Teatrando al Quadriportico

Chiusura di rassegna, come da tradizione, con i padroni di casa, che per questa edizione, hanno scelto di proporre al pubblico lo spettacolo “Frammenti di Amori No…strani" per la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano, audio e luci a cura di Francesco Fimiami