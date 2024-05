“Umani”: al Piccolo Teatro del Giullare si chiude la rassegna "Neo"

Sabato 11 e Domenica 12 Maggio, presso il Piccolo Teatro del Giullare, andrà in scena l’ultimo appuntamento della IV edizione della Rassegna Teatrale Neo. Dopo i successi di “Revolution” e “Fragile”, l'ultimo appuntamento sarà ad appannaggio della giovanissima Toy Company, con lo spettacolo “Umani”.

La compagnia

Toy Company è una compagnia teatrale composta e diretta interamente da ragazzi fondata a Salerno nel 2021. L'idea nasce dall'esigenza di due giovani artisti salernitani, Andrea Mauro e Alessandro Amatrudo, di tornare al lavoro nel mondo del teatro dopo la noia della pandemia. Sognando questo ritorno l’obiettivo era di creare un progetto professionale autonomo che potesse abbracciare sia chi ama il teatro sia i meno avvezzi allo stesso. Nasce così Toy, costituita da ragazzi (tra i 16 e i 23 anni) nei quali la pandemia ha acceso più che mai la passione e la voglia di fare teatro e farlo parlando del mondo in cui vivono. "Ad un bambino basta un giocattolo per immaginare milioni di storie; non è forse questa la libertà?" così Andrea Mauro ci spiega come è nata la compagnia. "Questi siamo noi, questa è la nostra storia. Non sottovalutateci, con un giocattolo si può cambiare il mondo". Oggetto della pièce è la storia di un gruppo di adolescenti che decide di starsene lontano da quel mondo adulto che non sembra avere niente a che fare con loro. Giocano, ridono, scherzano sul più debole; un giorno come tanti altri in un gruppo come tanti altri... ma qualcosa va storto. In preda al panico i ragazzi si fanno forza a vicenda, fanno branco, trovando finalmente il proprio posto, il proprio ruolo in qualcosa di più grande, ora che anche il mondo degli adulti sembra accorgersi di loro. Ma la vita li metterà davanti ad una nuova decisione, una decisione... umana. "Ogni volta che mi misuro con una nuova regia cerco sempre di dare al pubblico una buona dose di domande. Quando a chiamarmi è la TOY Company però, quella buona dose aumenta in misura esponenziale”. Spiega il regista Gianni D’Amato che continua: “I ragazzi hanno voglia di stupire il proprio pubblico, ma soprattutto di dar loro novità ed incidere con i loro spettacoli non soltanto sul teatro cittadino, ma possibilmente nelle vite di coloro che assistono alla pièce”. D’Amato conclude poi: “Con "Umani" ho cercato di cavalcare questo stupore e lasciare a bocca aperta non soltanto grazie a delle trovate ma soprattutto grazie a dei veri e propri colpi di scena, di cui è ricco lo spettacolo. Una vera sfida non solo per gli attori ma per tutte le maestranze coinvolte”.

Lo spettacolo

“Umani”, per la regia di Gianni D’Amato con la Toy Company e interpretato da Viviana Ancuta, Alessandro Amatrudo, Giuseppe Catalano, Alessia Citarella, Roberta Guido, Andrea Mauro, Giovanni Rispoli, Simona Serio, Emiliano Trotta, Soraya Vicinanza e Peter Zobel sarà in scena Sabato 11 e Domenica 12 aggio al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno. Nel corso della serata sarà inoltre presentata la prossima edizione per la stagione 2024/2025, che giungerà al suo quinto anno.